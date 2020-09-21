Челябинская туристическая компания DAN объявила о закрытии

Из-за пандемии и падения рубля россиянам стало тяжелей выбраться за границу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня челябинская туристическая компания DAN объявила о прекращении своей деятельности. Об этом заявил генеральный директор фирмы Бердичевский Даниил Владимирович. Причина для столь радикального шага вполне ожидаемая — времена пандемии для компании дались очень сложно, пережить кризис не удалось.

— Открытие границ РФ с Турцией лишь в конце сезона не позволяет восполнить экономические потери за время, пока отрасль выездного туризма фактически не работала, — сообщил Даниил Бердичевский. — Дальнейшее прохождение кризиса в условиях, когда нет восстановления авиасообщений с большинством туристических направлений, представляется лишь бесперспективным накоплением долговых обязательств.

Ситуация также осложнилась падением рубля — у россиян теперь меньше возможности уехать за рубеж, а эти туры приносят фирме основную прибыль.

С 21 сентября прекращают работу все подразделения и отделы компании, а все туры с 22 сентября — аннулируются. При этом некоторые забронированные путевки остаются в силе, для уточнения информации о турах клиентам нужно обратиться к оператору.

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