Экология улучшится: предприятия Челябинска пообещали снизить выбросы раньше, чем планировалось

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Общественники отмечают: экологическая обстановка в Челябинске изменится к лучшему раньше, чем мы ожидаем. Губернатор Алексей Текслер потребовал от «Мечела» выполнить план по снижению выбросов на 16% и 22,5% для ЧМК и «Мечел-Кокса» на год раньше, то есть к 2023 году. И предприятия согласились, сославшись на имеющиеся возможности и технологии, сообщает городской телеграм-канал «Челябушка».

— Понятно, что обещания не только на словах. Помимо существующего соглашения, между заводом и правительством региона будет подписано новое. Документы, в частности, призваны решить проблему дыма рыжего цвета на «Мечел-Коксе». Вообще-то его должно было поубавиться с газоочистным оборудованием, установленным в марте при запуске отремонтированной доменной печи, но, очевидно, не все мероприятия пока выполнены, — добавляют авторы «Челябушки». — В миг от смога, конечно, не избавимся, ведь речь лишь об одном, пусть и мощном загрязнителе. По крайней мере, дышать станет легче.