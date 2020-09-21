У челябинской школьницы, посещавшей уроки с признаками ОРВИ, нашли коронавирус

Последний раз девочка была в школе 10 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инцидент произошел в филиале 28-й челябинской школы. У ученицы 6-го класса выявили коронавирус. В соцсетях родители одноклассников утверждают, что девочка ходила в школу с признаками ОРВИ.

— В школе действительно зафиксирован один случай COVID-19. Диагноз школьницы подтвержден лабораторно. Проведена обработка класса. Дети и педагоги осмотрены медиком. В ближайшее время будут обследованы дети и взрослые, которые близко контактировали с ребенком. При необходимости их изолируют. Однако целый класс на карантин не закроем. При единичном заражении это не делают, — пояснила КП-Челябинск заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

Последний раз девочка была в школе 10 сентября. Уже в тот день ее не допустили до занятий из-за поднявшейся температуры. Тест на коронавирус контактные лица должны сдать на днях — анализ делают на десятые сутки после контакта с больным человеком.

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