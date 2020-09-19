Экран по дороге в аэропорт: общественники удивлены выбором подрядчиков

Фото: Архив КП.

На этой неделе по дороге в аэропорт власти города установили большой медиа-экран. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на нем будут транслироваться приветствия, поздравления, тематические ролики и социальная реклама. Сейчас он работает в тестовом режиме.

Однако челябинские общественники недоумевают по поводу выбора подрядчиков для этого объекта. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», в рамках городского благоустройства администрация сотрудничает с исправительной колонией.

— Неординарные подрядчики, видите ли, поставили медиа-экран на кольце по дороге в аэропорт и привели в порядок окружающую территорию аж за 85 миллионов рублей! Позволим себе напомнить, что исправительная система не впервые фигурирует в госконтрактах. Чугунный забор для сквера на Алом поле в прошлом году тоже изготовили заключенные ИК-2, поэтому никакой сенсации, — добавляют авторы «Челябушки». — Вместо осужденных (да, они законно работают и у колонии есть свой бюджет) можно было выбрать мигрантов, но где гарантии лучшего качества?

На самом деле дело не столько в подрядчике, сколько в безопасности. Скорость у машин высокая, громадные сверкающие конструкции зачастую отвлекают водителей, эффективность рекламы в движении не доказана.

Тестирование нового экрана покажет, насколько эффективна видеореклама в этом месте, главное, чтобы это место не стало новой аварийной точкой на карте Челябинска?