Челябинца задержали за кражу продуктов в «Ашане»

Рецидивист набрал продуктов на 3000 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В гипермаркете «Ашан» на улице Чичерина покупатель попытался пронести мимо кассы продукты на сумму около 3000 рублей. Инцидент произошел в минувшие выходные. Нарушителя поймал охранник и вызвал вневедомственную охрану.

Оказалось, что 40-летний мужчина был неоднократно судим, в том числе за имущественные преступления.

— Челябинец был задержан и доставлен в отдел полиции «Северо-Западный» для дальнейшего разбирательства, — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Кражи в челябинских магазинах — довольно частое явление: недавно мужчина пытался украсть кроссовки, надев их на себя; в «Ашане» покупательница попыталась вынести 31 (!) тюбик зубной пасты; в «Ленте» на северо-западе покупательница набрала целую сумку сыра, а в «Ленте» на Артиллерийской украли четыре бутылки Bacardi, в «Л’Этуаль» 22-летний молодой человек стащил духи Moschino. Во всех случаях охрана вызывала силовиков, показав, что кражи не останутся безнаказанными.

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