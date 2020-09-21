В Челябинской области выберут лучшую сотрудницу уголовно-исправительной системы

Победительница представит Южный Урал на всероссийском этапе конкурса Фото: ГУФСИН Челябинской области

Сегодня в Челябинской области стартовал региональный этап шестого Всероссийского конкурса «Мисс-УИС». Его победительница будет представлять Южный Урал на всероссийском уровне.

На этот раз участие примут 12 сотрудниц учреждений ГУФСИН России по Челябинской области. Члены жюри будут оценивать профессиональные навыки конкурсанток, а также их творческие таланты.

— Девушек протестируют на знание законодательных и иных нормативных правовых актов РФ, регламентирующих деятельность УИС, регламентирующих службу в УИС, — сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области. — Помимо этого, конкурсантки продемонстрируют навыки владения приемами самообороны и табельным оружием, а также выполнение комплекса силовых упражнений.

Финальный этап пройдет 25 сентября в здании ГУФСИН России по Челябинской области. Творческая часть конкурса зависит полностью от креативности участниц. Они могут исполнить песню, танец, прочитать стихотворение, показать миниатюру и многое другое. Со сцены девушки также представят рассказы о родном крае и рекламу профессии. В завершении конкурса участницы продефилируют в парадной форме и вечерних платьях.

Фото: ГУФСИН Челябинской области

Фото: ГУФСИН Челябинской области

Фото: ГУФСИН Челябинской области

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