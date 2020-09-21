В Челябинске пьяный автомобилист дважды переехал 88-летнюю пенсионерку

Судить мужчину будут в Ленинском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура направила материалы уголовного дела в Ленинский районный суд Челябинска в отношении 34-летнего мужчины. Его обвиняют в совершении преступления по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

ДТП произошло вечером 25 марта 2018 года в Челябинске возле дома на улице Энергетиков, 10. По версии, следствия, мужчина, будучи подшофе, на автомобиле ВАЗ 21140 при движении задним ходом совершил наезд на 88-летнюю пенсионерку, переехав ее правым задним колесом. Затем он вновь проехался по женщине при движении вперед, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшую с травмами доставили в больницу. Врачи месяц боролись за ее жизнь, но безрезультатно. Женщина скончалась в медучреждении.

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