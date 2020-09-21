На шахте в Челябинской области нашли тело машиниста электровоза

СК начал доследственную проверку всех обстоятельств произошедшего Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инцидент произошел в Сатке 21 сентября. В шахте промышленного предприятия города было обнаружено тело машиниста электровоза. По предварительным данным, мужчина погиб в результате опрокидывания состава вагонеток с электровозом.

Следственный комитет уже начал доследственную проверку по обстоятельствам смерти рабочего.

—В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Известно, что погибшему мужчине было 34 года. А на шахте, где возникло ЧП, был введен особый режим по охране труда и промышленной безопасности.

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