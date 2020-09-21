На самом деле все серьезно: общественники призывают горожан использовать маски в людных местах

Сегодня Наталья Котова пожурила горожан по поводу масочного режима. Она поручила активизировать проверки на предмет его соблюдения, увеличить рейды в разы и сделать так, чтобы граждан, не придерживающихся рекомендаций насчет масок, просто не пускали в магазины.

Общественники отметили: пока посетителей без СИЗов на лицах наотрез отказываются обслуживать лишь в сети Spar, причем давно. Собственники заботятся о сотрудниках (нет заболевших в коллективах — нет проблем) и попутно о покупателях, которым, впрочем, ничего не мешает скандалить с охраной о законности правил.

Вообще, линия торговли — единственная, для которой у администрации есть реальный рычаг влияния. С транспорта (маршруток, в частности), увы, нечего взять, — констатирует городской телеграм-канал «Челябушка». — А ведь на самом деле все серьезно: в регионе снова разворачивают госпитальные базы, соцучреждения переходят на режим превентивной изоляции.

Между тем, по данным областного минздрава, на утро понедельника, 21 сентября, общее число зараженных коронавирусом в Челябинской области составило 16007 человек. За минувшие сутки новой инфекцией заразились 77 южноуральцев. На лечении остаются 3 тысячи 115 человек. В регионе отмечены еще три смерти. Все погибшие пациенты с коронавирусом имели серьезные сопутствующие заболевания.