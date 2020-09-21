В Челябинске осудят участников ОПГ, нападавших с огнестрельным оружием на бизнесменов

Участников ОПГ будут судить сразу по трем уголовным статьям.

Прокуратура Челябинской области направила в суд материалы уголовного в отношении двух жителей региона. Мужчин обвиняют в совершении преступлений сразу по трем уголовным статьям — «Участие в устойчивой вооруженной группе (банде)», «Разбой, совершенный организованной группой с применением оружия в особо крупном размере» и «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов».

— По версии следствия, злоумышленники в 2008 году в Челябинске, действуя в составе банды из 7 человек, с применением огнестрельного оружия, в том числе автомата с прибором для бесшумной стрельбы, совершили разбойное нападение на предпринимателей и сопровождающих их лиц, похитив у потерпевших около 67 млн рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В надзорном ведомстве добавили, что аналогичное преступление обвиняемые совершили в 2016 году. Тогда участники ОПГ совершили разбойное нападение на двоих предпринимателей и похитили у них деньги в сумме не менее 16 млн рублей.

После совершенных нападений участники банды делили между собой полученные деньги.

— Кроме того, соучастники приобретали и перевозили огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе автомат, самодельные пистолеты и револьверы, винтовочные, промежуточные и пистолетные патроны различного калибра и другое огнестрельное оружие и боеприпасы, — рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Отметим, что обвиняемые заключили со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому их уголовные дела будут выделены в отдельное производство.

Расследование уголовных дел в отношении других участников банды продолжается.

Уголовные дела в отношении двух задержанных участников ОПГ будут рассмотрены по существу в Челябинском областном суде.

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