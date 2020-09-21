Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Челябинске осудят участников ОПГ, нападавших с огнестрельным оружием на бизнесменов

В общей сложности они похитили у потерпевших порядка 83 млн рублей
Рустам ЯХИН
КомментироватьОставить комментарий
Участников ОПГ будут судить сразу по трем уголовным статьям.

Участников ОПГ будут судить сразу по трем уголовным статьям.

Прокуратура Челябинской области направила в суд материалы уголовного в отношении двух жителей региона. Мужчин обвиняют в совершении преступлений сразу по трем уголовным статьям — «Участие в устойчивой вооруженной группе (банде)», «Разбой, совершенный организованной группой с применением оружия в особо крупном размере» и «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов».

— По версии следствия, злоумышленники в 2008 году в Челябинске, действуя в составе банды из 7 человек, с применением огнестрельного оружия, в том числе автомата с прибором для бесшумной стрельбы, совершили разбойное нападение на предпринимателей и сопровождающих их лиц, похитив у потерпевших около 67 млн рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В надзорном ведомстве добавили, что аналогичное преступление обвиняемые совершили в 2016 году. Тогда участники ОПГ совершили разбойное нападение на двоих предпринимателей и похитили у них деньги в сумме не менее 16 млн рублей.

После совершенных нападений участники банды делили между собой полученные деньги.

— Кроме того, соучастники приобретали и перевозили огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе автомат, самодельные пистолеты и револьверы, винтовочные, промежуточные и пистолетные патроны различного калибра и другое огнестрельное оружие и боеприпасы, — рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Отметим, что обвиняемые заключили со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому их уголовные дела будут выделены в отдельное производство.

Расследование уголовных дел в отношении других участников банды продолжается.

Уголовные дела в отношении двух задержанных участников ОПГ будут рассмотрены по существу в Челябинском областном суде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

Криминал