Не раньше января: общественники предположили, когда южноуральцы смогут поставить прививку от коронавируса

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В Челябинскую область подвезли пилотную партию российской вакцины от коронавируса. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка» со ссылкой на региональный минздрав, старт кампании будет очень аккуратным. Во-первых, поступило лишь 42 дозы, а не 13 тысяч, как сообщалось ранее в СМИ. Именно по столько отправляют всем регионам на пробу. Во-вторых, сначала привьют медиков-добровольцев из Челябинска, Магнитогорска и Миасса.

— До рядовых южноуральцев такими темпами вакцинация от ковида доберется не раньше, чем к январю. На свободную покупку препарата в аптеке даже не загадываем, — добавляют авторы «Челябушки». — Кроме действия иммунизации, собственно, еще необходимо отработать схему логистики отгрузок. Ах да, и никакого принуждения, поставить прививку можно будет исключительно по желанию, а не под страхом увольнения, вопреки слухам в среде бюджетников.

Напомним, по распоряжению губернатора режим ограничений в Челябинской области продлен до 4 октября.