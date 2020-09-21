«Думала, что украл продукты, но все было не так»: в Челябинске начали составлять протоколы на нарушителей масочного режима в магазинах

Фото: читательница КП-Челябинск

В Челябинске ужесточилось соблюдение требований норм Роспотребнадзора. Теперь полицейские ходят по магазинам города и ищут нарушителей масочного режима. На тех, кто провинился, составляют протоколы.

— Зашла в продуктовый магазин на улице Тухачевского в Ленинском районе. Увидела мужчину, на которого полицейский составлял протокол. Думала, что украл продукты, но все было не так. Подхожу к кассиру и спрашиваю, что случилось. Она говорит, что мужчину задержали из-за того, что у него не было медицинской маски, — рассказала читательница КП-Челябинск.

Фото: читательница КП-Челябинск

Напомним, о том, что в городе ужесточились требования по соблюдению масочного режима, стало известно сегодня, 21 сентября. Мэр Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании потребовала увеличить рейды по выявлению нарушителей и сделать так, чтобы граждан без медицинских масок не впускали в магазины.

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