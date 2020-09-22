Житель Курганской области протаранил легковушку с двумя женщинами из Копейска

Пожилого водителя подвел дождь. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.

Четыре человека пострадали в понедельник, 21 сентября, при столкновении автомобилей неподалеку от копейского поселка Бажово. 58-летний водитель «Хендай» не справился с управлением на мокрой дороге и протаранил идущую по встречной полосе «Тойоту», сообщает Управление ГИБДД по Челябинской области.

— Авария произошла в десятом часу утра. По предварительной информации, водитель «Хендай Гетц» в условиях дождя не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Тойота Аурис», который двигался во встречном направлении, — уточняют в ГИБДД.

Обе машины разбиты. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.

При столкновении в автомобиле «Хендай» пострадали два пассажира — это мужчины 35 и 50 лет. Им назначили амбулаторное лечение. Телесные повреждения также получила 41-летняя водитель «Тойты», ей тоже придется лечиться дома. Пассажирка «Тойоты», 64-летняя женщина, госпитализирована в больницу.

Известно, что виновник аварии из Курганской области, а в «Тойоте» ехали жительницы Копейска.

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