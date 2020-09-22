В Челябинске перевернулся автомобиль скорой помощи

Фото: читатель КП-Челябинск
Инцидент произошел вечером во вторник, 22 сентября, возле ТК «Кольцо» на улице Дарвина. Водители автомобилей, которые проезжали мимо, обратили внимание на опрокинутую на бок машину скорой помощи.
Как пишут в городском паблике «Типичный Челябинск», в опрокинутой машине находился пациент. Его уже забрал другой автомобиль скорой помощи.
О пострадавших не сообщается. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
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