В Челябинске перевернулся автомобиль скорой помощи

Фото: читатель КП-Челябинск

Инцидент произошел вечером во вторник, 22 сентября, возле ТК «Кольцо» на улице Дарвина. Водители автомобилей, которые проезжали мимо, обратили внимание на опрокинутую на бок машину скорой помощи.

Как пишут в городском паблике «Типичный Челябинск», в опрокинутой машине находился пациент. Его уже забрал другой автомобиль скорой помощи.

О пострадавших не сообщается. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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