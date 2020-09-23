Преподаватель челябинского университета заболел коронавирусом

В стенах вуза запретили массовые мероприятия Фото: google.com/maps

В Челябинском государственном университете один из преподавателей заболел коронавирусом. Эту информацию подтвердили в вузе. Как сообщает пресс-служба ЧелГУ, Роспотребнадзор прислал соответствующее предписание, а с 19 сентября всех контактных студентов перевели на дистанционное обучение. В таком формате они будут заниматься две недели, после чего сдадут тест на коронавирус и, в случае отрицательных результатов, вернутся в стены учебного заведения.

— На сегодняшний день во всех учебных корпусах ЧелГУ, а также общежитиях запрещены все массовые мероприятия, усилен контроль термометрии, обеззараживания воздуха и использования дезинфицирующих средств и масок, — сообщили в пресс-службе ЧелГУ.

Это уже не первый случай, когда у преподавателя вуза Челябинской области обнаружили коронавирус. Недавно от пневмонии скончалась преподаватель кафедры психологии МГТУ им. Г.И. Носова — у женщины был диагностирован ковид.

На этой неделе ЧелГУ уже попадал на радары общественности. В одном из общежитий вуза студенты спят на полу, поскольку в здание к началу учебного года не привезли кровати.

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