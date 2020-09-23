Андрей Барышев: «Делом всей его жизни было служение Отечеству и своему народу»

18 сентября ушел из жизни глава Пластовского района Александр Неклюдов. Это стало большой трагедией не только для родных Александра Васильевича, всех жителей района, но и для тех, кто знал и уважал этого человека, кому довелось с ним работать. Среди них депутат Государственной Думы Андрей Барышев:

— Уход Александра Васильевича Неклюдова — невосполнимая утрата для всех нас. Без преувеличения это был Человек с большой буквы. Его очень любил народ, уважала власть, он пользовался авторитетом у коллег из других городов и районов. Для меня он всегда был примером безупречного руководителя, искреннего и доброго человека, который много сделал для пластовчан. Его вклад в развитие города и района трудно переоценить -благодаря Неклюдову в Пласте строилось социальное жилье, дома для ветеранов, а проект пластовских детских садов брали на вооружение главы других городов России. Мне всегда было приятно бывать в этом городе: чистом, ухоженном, зеленом, с хорошими дорогами, развитой инфраструктурой. И в этом тоже заслуга, прежде всего, Александра Васильевича — настоящего хозяина, грамотного управленца, неравнодушного человека. Потому что делом всей его жизни было служение Отечеству и своему народу.

Я горжусь нашей дружбой и благодарен судьбе за то, что она свела меня с Александром Васильевичем Неклюдовым, которого я считаю своим Учителем и наставником. Мне очень будет не хватать его мудрых советов и душевного общения.