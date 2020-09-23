Виновник ДТП с перевернувшейся скорой в Челябинске отказался проходить тест на опьянение

В машине скорой помощи находилась пациентка Фото: читатель КП

Авария произошла накануне в 21:00 возле ТК «Кольцо». Как сообщают в пресс-службе областного МВД, водитель за рулем автомобиля «Газ-3302» ехал на зеленый сигнал светофора, но не предоставил преимущество машине скорой помощи, которая ехала с включенной сиреной. Как итог, машины столкнулись и «УАЗ» с медиками и пациентом перевернулся.

— В результате пострадали 54-летний водитель автомобиля «УАЗ» и 44-летняя пассажирка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Им назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе уточнили, что 46-летний водитель «Газели» отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. На него составили протокол по ст. 12.26 КоАП.

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