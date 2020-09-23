Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав Челябинской области опубликовал статистику по коронавирусу на 23 сентября. По данным ведомства, в регионе зафиксировано уже 16 166 случаев COVID-19. За сутки заболели еще 80 южноуральцев, 6 из которых — школьники. Больничные палаты покинули 75 пациентов, а всего с начала пандемии от коронавируса излечились 12 506 человек. Еще 3 162 заболевших остаются под присмотром врачей.

За прошедшие сутки COVID-19 унес жизни троих южноуральцев. 66-летний мужчина и 77-летняя женщина умерли непосредственно от вируса, а у 40-летней пациентки ковид был сопутствующим, смерть наступила из-за острой ишемической дистрофии миокарда, атеросклеротической болезни сердца.

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