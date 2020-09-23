В Челябинске появится фестиваль семейных ценностей «Скрепа»

Пора возрождать семейные ценности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже в следующем году Челябинск сможет провести фестиваль семейных ценностей «Скрепа». Мероприятие поддержали в Епархии, и оно обещает стать традиционным.

В этом году фестиваль уже прошел в Екатеринбурге. Психологи, православные священники и специалисты по семейным отношениям рассказывали горожанам, как сохранить мир и счастье в семье и как воспитывать детей. То же самое хотят сделать в Челябинске.

— Челябинск не отличается повышенной рождаемостью, как и большинство городов России. Мы живем в обществе потребления. Нас интересует, как побольше заработать, как побольше лайков и репостов набрать. А нужно поднимать демографию. Именно семья дает жизнь человеку. Человек дает жизнь народу. А народ дает жизнь государству. Если мы не повернемся к семье, то плохое будущее ждет наш народ и наше государство, — замечает один из авторов фестиваля, основатель движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин.

Кстати, сам он счастливый отец девяти ребятишек.

Фестиваль «Скрепа» планируют провести в конце весны и в начале осени 2021 года.

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