В Челябинске оштрафовали три магазина за несоблюдение масочного режима

В масках должны быть и продавцы, и покупатели Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила проверить магазины и торговые комплексы на соблюдение масочного режима. В минувший вторник сотрудники управления по торговле и услугам отправились в рейд и побывали на 173 торговых предприятиях. В одном из комплексов было проверено 62 торговые точки.

— По результатам проверки в трех магазинах сотрудники не имели средств индивидуальной защиты, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

С руководителями предприятий провели беседы о необходимости использования защитных масок, после чего были составлены административные протоколы.

В администрации уточняют, что такие рейды будут продолжаться ежедневно.

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