В Челябинске будут судить автомойщика, угнавшего автомобиль клиента

Прокуратура утвердила обвинительное заключение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Калининского района направила в суд дело в отношении автомойщика, угнавшего автомобиль клиента.

Как сообщает ведомство, в августе этого года мужчина выпил после работы и решил поехать домой на машине клиента. Он сел в автомобиль Toyota RAV4 и отправился кататься по улицам Челябинска, при этом водительских прав у него не было. Обойтись без аварий у горе-угонщика не получилось, ночью он врезался в припаркованный на улице Потемкина «ВАЗ-21110». После этого его задержали сотрудники ГИБДД.

— Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон» — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уточняется, что на автомойке мужчина работал всего два месяца. Уголовное дело направили в Калининский районный суд.

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