Начальнику охраны из Челябинской области вынесли приговор за растрату казенного бензина

Мужчина тратил топливо на личный автомобиль Фото: Мария ЛЕНЦ

В Снежинском городском суде состоялся суд над бывшим сотрудником вневедомственной охраны. Как сообщает региональная прокуратура, мужчина работал начальником Отдела по ЗАТО Снежинска. С ноября 2018 по март 2019 года он заправлял свой личный автомобиль бензином, предназначенным для служебных машин. Всего за это время он потратил 4 644 литров топлива.

— Указанными действиями причинил ущерб ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Челябинской области» на сумму свыше 200 тыс. рублей, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В ходе следствия мужчина полностью возместил причиненный ущерб. Решением суда бывший начальник два года не сможет занимать должности в органах местного самоуправления.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru