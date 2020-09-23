Зарядись бодростью: челябинцев приглашают стать участниками фестиваля «Осенний батл»

Программа "Осенний батл" - 3 октября 2020, Челябинск, "Сад Победы". Фото организаторов.

Веселые старты под названием «Осенний батл» пройдут в трех дисциплинах: фитнес-эстафета (полоса препятствий, команда из пяти человек), лазертаг (спортивно-тактическая игра, команда из шести человек) и ГТО-эстафета (состязания на время, команда из пяти человек).

Организаторы состязаний – движение «Челябинск здоровый – Челябинск успешный» – рассказали, что в «Осеннем батле» смогут принять участие все желающие: и дети, и взрослые (от 14 лет и старше). Задания простые, понятные и доступные каждому. Можно подавать заявку на участие целыми семьями. Участие – бесплатное.

Победителей ждут ценные подарки: профессиональное спортивное питание, наушники Bluetooth для занятий спортом, спортивные часы с мониторингом сердечного ритма и многое другое. Среди зрителей также будут разыгрываться ценные призы и подарки от наших партнеров!

Состязания проводятся при поддержке администрации Челябинска. Партнером спортивного праздника также является и медиахолдинг «Комсомольская правда».

Программа «Осенний батл» (подробности), телефон для справок: 8-982-363-51-32.

Соревнования пройдут 3 октября 2020 года в парке «Сад Победы» (г.Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79).

Заявку можно подать заранее до 2 октября по адресу электронной почты: irina_518@mail.ru.

Программа

10:30-11:30 - регистрация участников около главной сцены (выдача номеров);

12:00 - открытие соревнований;

12:10 - разминка участников с фитнес-инструктором (главная сцена);

12:15 – старт «ГТО-эстафеты», командных игр по «LazerBATTL» и «Фитнес эстафеты» на территории парка;

13.00 -14.00 - развлекательная программа на главной сцене (мастер-классы, интерактивная зона ВФСК «ГТО» с раздачей информационных листовок по местам бесплатных тренировок в г. Челябинске и Центрам тестирования, проведение творческих номеров, конкурсы среди зрителей);

14:00–14:30 – подведение итогов, награждение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru