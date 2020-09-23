Профессиональный баскетбол возвращается в Челябинск: наш клуб стартует в Кубке России и чемпионате страны в дивизионе Суперлиги

"Челбаскет" возвращается в профессиональную баскетбольную лигу. Фото БК "Челбаскет".

Регулярный национальный чемпионат России ориентировочно начнется в середине октября. Среди участников турнира – челябинский клуб «Челбаскет». Команда недавно получила профессиональный статус после того, как ее заявка на участие в чемпионате страны была принята Российской федерацией баскетбола. «Челбаскет» будет выступать во втором дивизионе Суперлиги (аналог прежней Высшей лиги).

Отметим, что последний матч в профессиональном статусе челябинские баскетболисты провели года три назад. После этого команда участвовала лишь в турнирах любительских лиг.

«Проверку боем» челябинские баскетболисты начнут проходить на отборочном этапе Кубка России, который стартует в Курсе 25 сентября. «Челбаскет» проведет пять игр и в случае успеха выйдет в финальный этап турнира.

- Игры в отборочном этапе Кубка России мы рассматриваем как контрольный этап подготовки к регулярному этапу чемпионата России. Официальные игры позволят нам вернуться в ритм профессионального баскетбола, и уже в Челябинске порадовать болельщиков качественным баскетболом, - прокомментировал старт Кубка страны директор баскетбольного клуба «Челбаскет» Максим Перцев.

В регулярном же чемпионате, который, напомним, стартует в середине октября, соперниками «Челбаскета» будут 12 команд из различных регионов России. Домашней ареной для клуба станет площадка спорткомплекса Дворца пионеров и школьников на Алом поле.

Максим Перцев подчеркнул, что в составе «Челбаскета» играют студенты челябинских вузов, и что это самая молодая команда лиги.

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