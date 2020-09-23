В Челябинской области после тяжелой болезни скончался настоятель храма Сергий Гулько

Сергий Гулько. Фото: пресс-служба челябинской епархии

В Челябинской области на 83 году жизни скончался после тяжелой болезни настоятель коркинского храма святых апостолов Петра и Павла протоиерей Сергий Гулько. Как сообщили в пресс-службе челябинской епархии, его не стало 22 сентября.

— Отец Сергий был пастырем, которого на Южном Урале знали и любили многие православные христиане. Его службы посещали не только коркинцы, но и жители окрестных городов. Многие челябинцы приезжали в Коркино, чтобы именно там принять святое крещение или обвенчаться, — сообщили в челябинской епархии.

Свои соболезнования по поводу смерти настоятеля храма высказал священник и блогер Владимир Панарин. Он запомнил Гулько, как «человека, излучающего радость, которая вдохновляла».

— Он мне сразу полюбился при встрече. Я думаю, что каждый, кто с ним общается, скажет тоже самое. Это человек невероятно наполненный христианской любовью, которая сострадает человеку. Он всех жалел и переживал за каждого, — рассказал Панарин.

Отец Сергий на протяжении многих лет был духовником челябинской епархии. Он принимал исповедь у священнослужителей и у мужчин, которые собирались принимать священный сан. За многолетнее служение церкви и Отечеству настоятель храма был награжден орденом Дружбы Российской Федерации. В 2011 году он получил право совершать богослужения в митре. А в 2018-м отец Сергий был удостоен епархиальной медали «За благие труды» III степени.

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