Путешествия 2020: заново открываем красоту России

Ох уж этот 2020 год: у всех нас была весна несбывшихся планов, лето скомканных отпусков и изменившихся направлений для поездок… Но год еще не закончился! И пусть многие страны все еще закрыты или небезопасны для посещения, можно легко спасти ленты соцсетей от отсутствия впечатляющего контента. Мы спросили у блогеров и любителей часто путешествовать, как и где они провели свое лето. Ведь еще не поздно заполнить год позитивными впечатлениями, повторив их маршрут!

Гранд Каньонближе, чем кажется

Ольга Самойлова, лайфстайл блогер:

— Каньон в Кукморе или «красные горы», так иногда их называют местные жители, очень колоритное место! Но сам каньон не столь большой.Поэтому чтобы он выглядел как Каньон Антилопы, нужно подойти поближе и выбрать правильный ракурс для кадра.

Альпийские луга и швейцарские озера на Алтае

Ирина Логинова, руководитель проектов:

— Совсем необязательно получать визу и переводить рубли на евро, чтобы восхититься горным воздухом, альпийскими лугами и необычайной красоты озерами. Достаточно накинуть рюкзак и пойти в пеший поход на Алтай.

Пражское настроение на Волге

Алексей Блинов, журналист:

— Лето было непростым, но именно благодаря этому, я побывал в тех краях, куда вроде как давно собирался, но никак не получалось. В Самарской областина берегу Куйбышевского водохранилища расположился замок Гарибальди, который переносит в атмосферу старинных улочек Праги.

Все прелести Краснодарского края без шума и ларьков

Лиза Лагойда, блогер и многозадачная мама:

— Летом мы открыли для себя дикий пляж между Дагомысом и Лоо. Здесь нет ларьков, кафе и другой ерунды, мимо которой всегда очень трудно пройти, только — вода, фрукты, и все счастливы!

Япония рядом

Регина Айбятова, PR-менеджер:

— Давно мечтала увидеть период розового цветения в Японии или в одном из городов Европы. А желание реализовалось так просто этим летом, ведь почти в каждом городе есть парки с розовыми яблонями и период цветения в них не менее живописен!

И особенно радует, что мобильный интернет всегда рядом и поможет выложить кадр за долю секунды!

Романтика недалеко от Ростова-на-Дону

Альбина Аветисян, фотограф:

— На берегу Таганрогского залива возле хутора Мержаново несколько лет назад построили для киносъемок маяк. Место очень романтичное. А еще там под открытым небом почти у обрыва стоит пианино.

Прикоснуться к дикой природе в Татарстане

Анастасия Губинская, тревел-блогер:

— «Дикая Ферма» открылась для посетителей в августе этого года в Татарстане и стала одним из популярных направлений для путешествий. Здесь можно встретить пятнистых оленей и маралов, которые выращивают для сохранения биоресурсов животного мира!

Палаточный кемпинг на берегу Японского моря

Александр Андреев, основатель паблика в inst.@ig_vladivostok:

— Ливадия — одно из любимых мест отдыха в Приморском крае. Длинные песчаные пляжи привлекают тысячи людей, располагающихся в летних домиках или в палатках прямо на берегу.

Путешествовать по стране можно бесконечно и бесконечно открывать новые места. Билайн продолжает расширять свою сеть, в том числе и там, где раньше не было возможности сразу с места выложить фотографии в соцсети или поделиться видео. Так скоростной мобильный интернет уже появляется в небольших населенных пунктах, на новых туристических маршрутах и даже в отдаленных уголках, которые так эффектно смотрятся на фотографиях. Открывайте новые горизонты,заполняйте 2020 год крутыми кадрами и яркими впечатлениями!