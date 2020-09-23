Сплошные траты и разочарования: в драмтеатре отменили спектакль из-за коронавируса

Ковид нанес удар по челябинским театрам, чудом успевшим открыть новый сезон. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», в театре драмы им.Наума Орлова отменили спектакль с пожилыми актрисами в составе — режим изоляции для возрастных южноуральцев по-прежнему в действии. Театры опера и балета, а также и Камерный перенесли первые постановки сентябрьской афиши. Причина — не заполняются залы.

— Расценить происходящее можно двояко. Либо зрители настолько одичали за полгода локдауна, что театр их более не занимает, либо дело в боязни заразиться и увещевания в соблюдении санитарных мер избавиться от страха не помогают, — продолжают авторы «Челябушки». — А между тем, театры должны быть заполнены хотя бы на 50%, согласно шахматной рассадке. Ключевое слово «должны». Это то, что скрыто от глаз зрителей: у культурных учреждений, находящихся в подчинении государству, есть планы и их следует выполнять, пусть и скостят власти великодушно нагрузку на 50% в этом году. А ведь ряд театров, Молодежка и Оперный в частности, открылись после наизатратнейшего капремонта, который надо как-то отбивать. Сплошные расходы и разочарования.

По данным областного минздрава, на утро 23 сентября в регионе подтверждено 80 новых случаев заболевания COVID-19 , от инфекции и сопутствующих заболеваний умерло три человека.