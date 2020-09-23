В Челябинской области не стали оправдывать врачей, которых признали виновными в смерти ребенка из-за сломанного аппарата ИВЛ

Суд оказался строг по отношению ко врачам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский областной суд поставил точку в резонансном деле о смерти ребенка из-за сломанного аппарата ИВЛ. Инстанция рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело в отношении трех медицинских работников и решила не менять им вынесенный приговор Златоустовского городского суда от 30 июня 2020 года. Адвокаты осужденных просили оправдать врачей.

Речь идет об главвраче горбольницы № 2 Натальи Ахтарьяновой, педиатре Нины Вьюковой и реаниматологе Антоне Богданова. Суд установил, что они ненадлежащим образом исполнили свою профессиональные обязанности и допустили по неосторожности смерть ребенка. Также инстанция выявила технические дефекты в работе аппарата ИВЛ, который использовала погибшая.

За совершенное преступление Ахтарьянова была признана виновной в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Она получила наказание в виде трех лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также ей запрещено в течении двух лет занимать должности, которые связаны с осуществлением функций организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в муниципальных и государственных учреждениях.

Вьюкову и Богданову признали виновными в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Однако они были освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования — им грозило два года колонии. Помимо этого, с лечебного учреждения в пользу родителей малолетнего ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 10 миллионов рублей.

Напомним, в 2017 году двухлетняя девочка была доставлена в больницу из-за отека горла. Она начала неожиданно задыхаться. Врачи ее подключили к аппарату ИВЛ, но он был неисправным. А кислород в баллонах, который подавался девочке, был техническим, а не медицинским. В результате ребенок погиб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru