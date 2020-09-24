«Выезжают со всех щелей»: вице-мэр Челябинска рассказал, как изменится парковка у МФЦ на Труда

На время работ часть стоянки перекрыли. Фото: Эдуард Фадюшин

Парковка возле МФЦ на улице Труда станет первой стоянкой, к благоустройству который власти решили подойти комплексно. Помимо озеленения и тротуаров, решено организовать одностороннее движение и оборудовать выезд без светофора.

— Раньше выезжали, буквально говоря, со всех щелей. Мы сделаем движение односторонним: вдоль улицы Труда — в одну сторону, вдоль здания — в другую. Выезд будет дальше светофора, — рассказал в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» заместитель мэра Челябинска по городской среде Александр Егоров.

Также планируется упростить выезд из арок домов ЖК «Западный луч». В некоторых местах появятся знаки, запрещающие парковку, чтобы не мешать движению.

Власти обещают найти оптимальный баланс между интересами пешеходов и автомобилистов.

— Часть парковочных мест сократится, но не более, чем на 10%, — рассказал Александр Егоров.

А теперь хорошая новость, которая понравится многим: ограждений не будет, поскольку улицу Труда от парковки будет отделять газон.

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