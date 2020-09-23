Спасительная еда: первый футдтрак МЧС испытают в Челябинской области

Пока такой фудтрак будет только у челябинских спасателей. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

МЧС Челябинской области взяло на вооружение… фудтрак. Современный фургончик должен заменить привычные полевые кухни. Пока это тестовый обрзец и испытывать его будут у нас.

Внутри — как на космическом корабле. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

— Когда мы увидели этот аппарат, очень удивились и подумали, что это шутка или ошибка, — поделились эмоциями в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области. — Сейчас этот «пищеблок нового образца» будут гонять по южноуральским дорогам и бездорожью, в солнце, в грязь и снег… Короче, будут испытывать его на прочность, а потом выкатят все претензии производителю.

Внутри фудтрака — электроплиты и посуда почти как дома. Еду будут раздавать через окошко.

После тест-драйва спасатели внесут замечания и пожелания производителю. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Если все будет хорошо, эксперимент может перерасти в реальное серию кухонь нового формата.

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