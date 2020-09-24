Молодой водитель, одиннадцать раз нарушивший ПДД, погиб в Челябинской области

Виновник ДТП погиб. Фото: отдел пропаганды ГИДББ по г. Миасс.

Вечером в среду, 23 сентября, на автодороге Миасс-Златоуст столкнулись три легковушки. Два водителя получили ранения, один — погиб, сообщает отдел пропаганды ГИББД по Миассу.

— По предварительным данным, несмотря на запрет 20-летний парень на ВАЗ-21099 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Fiat Albea и Renault Logan. Водитель ВАЗа погиб, а водители иномарок 38-ми и 48-ми лет получили ранения, — уточняют в полиции.

По данным ГИБДД, погибший был жителем Златоуста. У молодого человека имелся небольшой стаж вождения — всего два года. За это время он одиннадцать раз привлекался за нарушение правил дорожного движения.

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