Каждый день лаборатории подтверждают по 70-80 новых случаев заражения коронавирусом.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На утро 24 сентября в Челябинской области подтверждены 16 тысяч 248 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки такой диагноз услышали 82 человека, в том числе пятеро школьников. Судя по свежим данным статистики, заболеваемость идет вверх, ведь в последнее время цифры практически не доходили до 80 заражений за сутки.
На лечении остаются 3 тысячи 132 человека.
На карантин по ковид закрыт один класс.
Инфографика: коронавирус74.рф
Еще трое южноуральцев погибли от коронавируса и сопутствующих болезней:
— 56-летняя женщина стала классической жертвой ковид;
— 85-летний мужчина не справился с новой инфекцией из-за гипертонии и онкологии;
— 70-летнюю женщину подвел сахарный диабет и болезнь сосудов.
Всего с начала пандемии в Челябинской области умерли 459 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.
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