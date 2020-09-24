Каждый день лаборатории подтверждают по 70-80 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро 24 сентября в Челябинской области подтверждены 16 тысяч 248 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки такой диагноз услышали 82 человека, в том числе пятеро школьников. Судя по свежим данным статистики, заболеваемость идет вверх, ведь в последнее время цифры практически не доходили до 80 заражений за сутки.

На лечении остаются 3 тысячи 132 человека.

На карантин по ковид закрыт один класс.

Инфографика: коронавирус74.рф

Еще трое южноуральцев погибли от коронавируса и сопутствующих болезней:

— 56-летняя женщина стала классической жертвой ковид;

— 85-летний мужчина не справился с новой инфекцией из-за гипертонии и онкологии;

— 70-летнюю женщину подвел сахарный диабет и болезнь сосудов.

Всего с начала пандемии в Челябинской области умерли 459 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.

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