Учителям в Челябинской области доплатят за классное руководство

В Челябинской области 18 тысяч учителей начнут получать по пять тысяч за классное руководство. Фото: Евгения ГУСЕВА

Постановление правительства Челябинской области о выплатах педагогам за классное руководство подписал губернатор Алексей Текслер. Ежемесячно учителям положено дополнительно по пять тысяч рублей.

Напомним, ежемесячную денежную выплату в России за классное руководство ввели по инициативе президента Владимира Путина. По пять тысяч рублей будут получать учителя в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

В Челябинской области на деньги могут рассчитывать почти 18 тысяч педагогов. В том числе те, которые работают с детьми по адаптивным основным образовательным программам.

Цена вопроса — 536,5 млн. руб в 2020 году. Деньги в регион поступят из федерального бюджета.

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