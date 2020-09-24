В Челябинской области задержали мужчину по подозрению в педофилии

Задержанный приставал к девочкам возле школы Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Магнитогорске задержали мужчину, который приставал к маленьким девочкам возле школы. Как сообщили в Следственном комитете, на него завели уголовное дело, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Силовики заинтересовались странным мужчиной после того, как информация о нем появилась в социальных сетях. 21 сентября магнитогорец написал пост о том, что какой-то педофил пристает к девочкам возле школы № 61. Автор поста вычислил страничку мужчины и выложил ее на всеобщее обозрение. Содержимое явно намекало, что задержанного не зря подозревают в педофилии: там у него множество фотографий детей, в том числе, где мальчики и девочки сидят у него на коленях.

— Задержанный подозревается по п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

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