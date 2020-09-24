В Челябинске недобросовестный ремонт парка Терешковой обернулся уголовным делом

Несмотря на невыполненные работы, с подрядчиком рассчитались в полном объеме Фото: читатель КП

Прокуратура Тракторозаводского района провела проверку работ по благоустройству парка Терешковой. Как оказалось, часть из них была не выполнена, но местная администрация в полном объеме выплатила деньги подрядчику. Речь идет об устройстве водоприемной системы, монтаже системы крепления гранитных плит, прокладке трубопровода и демонтаже старого трубопровода. В результате ущерб составил свыше 520 тыс. рублей.

— По результатам проверки в СЧ СУ УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по факту хищения денежных средств, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Помимо этого, прокуратура обязала главу Тракторозаводского района устранить найденные нарушения.

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