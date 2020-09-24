Фельдшеры на селе в Челябинской области получат полмиллиона

Новоиспеченным сельским фельдшерам, вернувшимся в родные края, выплатят по полмиллиона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кадровый вопрос в медицине нужно решать и материально. Пятьсот тысяч рублей в Челябинской области получат фельдшеры, вернувшиеся после обучения в свой муниципалитет. Постановление правительства подписал губернатор Челябинской области.

Речь идет о выпускниках медучилищ нынешнего года, которые нашли работу фельдшера, заведующего ФАП-фельдшера, заведующего здравпунктом-фельдшера, фельдшера скорой помощи на селе или в рабочих поселках Челябинской области.

Решение губернатора очень своевременное. До сего дня право на выплату было лишь у тех новоиспеченных медиков, которые отправлялись на рабочее место по направлению минздрава. Вернувшиеся в родные края этой возможности лишались.

Как сообщает пресс-служба губернатора, вопрос о подъемных тем, кто сам нашел на селе работу, не раз поднимали медработники на встречах с губернатором. Подписанное постановление решит эту несправедливость.

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