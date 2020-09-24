В Челябинской области 500 ветеранов получат деньги на ремонт жилья

Около 500 ветеранов в Челябинской области получат деньги на ремонт и газификацию. Фото: pravmin74.ru

Ремонт квартиры или дома — вещь хлопотная и затратная. С января нынешнего года в Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера вырос размер единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной на ремонт жилья — текущий и капитальный, на подводку газопровода в дом, установку газового оборудования. Суммы выросли ощутимо, по некоторым направлениям — до четырех раз.

На ремонт жилищ в многоквартирных домах — с 15 до 40 тыс. руб. В частных домах — с 25 до 66 тыс. руб.

На капитальный ремонт жилья — до 107 тыс. руб.

На подводку газа к дому и установку газового оборудования — с 25 до 100 тыс руб.

Областной бюджет выделил на решение важных задач 28,5 млн руб.

По словам министра социальных отношений Ирины Буториной, с января нынешнего года пособия на ремонт и газификацию получили около 300 ветеранов. Всего же в этом году деньги поступят 495 человекам.

Напомним, единовременные выплаты в Челябинской области положены на текущий и капитальный ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку газового оборудования в доме неработающим одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны; неработающим одиноко проживающим супружеским парам, в которых супруга достигла возраста 55 лет, супруг достиг возраста 60 лет и один из супругов является ветераном ВОв; неработающим одиноко проживающим вдовам погибших в годы Великой Отечественной войны участников ВОв.

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