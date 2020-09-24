Уголовное дело сообщника экс-мэра Челябинска Тефтелева направили в суд

Первое заседание по делу бывшего главы города состоялось во вторник Фото: Вадим Архипов

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по делу бывшего начальника управления капитального строительства. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает следствие, с сентября 2015 по апрель 2019 года, будучи начальником в управлении капитального строительства, мужчина получил взятку в размере 2,5 млн рублей. Действовал он не один, а вместе с бывшим главой Челябинска Евгением Тефтелевым. Деньги чиновники получили от строительной компании, а взамен предложили покровительство деятельности.

— Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

На время расследования арестовали имущество и денежные средства обвиняемого, их сумма составила 1,5 млн рублей.

Что касается его соучастника, Евгения Тефтелева, то он заключил со следствием досудебное соглашение, поэтому его дело рассматривается отдельно. Первое заседание прошло во вторник, но его пришлось перенести на 8 октября.

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