Raif Vision: конференция Райффайзенбанка о практических цифровых решениях для корпоративного бизнеса

Райффайзенбанк проведет онлайн-конференцию для крупного и среднего бизнеса Raif Vision, на которой эксперты банка и приглашенные спикеры расскажут о новейших цифровых решениях, обсудят яркие кейсы крупных компаний и поделятся видением будущего корпоративного сегмента. Мероприятие пройдет 5 октября на сайте raifvision.ru.

Raif Vision откроется приветственным словом руководителя корпоративно-инвестиционного бизнеса (CIB) Райффайзенбанка Никиты Патрахина. Формат конференции — интерактивный, с открытыми сессиями вопросов-ответов. В роли модераторов выступят руководитель управления по работе с крупными компаниями банка Дмитрий Средин и руководитель управления корпоративных продуктов Райффайзенбанка Михаил Хаджабекян.

Конференция будет состоять из трех тематических блоков, в рамках которых эксперты банка и приглашенные спикеры в полной мере раскроют видение цифрового банкинга для крупного и среднего бизнеса.

О новых каналах взаимодействия клиентов с банком на паблик-токе поговорят председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин и генеральный директор SAP CIS Андрей Филатов. Эксперты банка также представят интеграционные решения с SAP и мобильное приложение для финансовых директоров и руководителей казначейства.

Ключевой темой конференции станут высокотехнологичные и полностью цифровые решения Райффайзенбанка для корпоративных клиентов. Среди таких решений, например, блокчейн-платформа для поставщиков и покупателей, о которой расскажет финансовый директор ГК «Askona Life Group» Евгений Кириллов. Успешными кейсами быстрой интеграции с Системой быстрых платежей (СБП) и статистикой подключений поделится Андрей Ковригин, директор по продажам СБП (АО «НСПК»).

Удобные инструменты для удаленной работы и бесшовного взаимодействия корпоративных клиентов с банком — новое требование времени. О них пойдет речь в третьем тематическом блоке программы. Среди таких инструментов, например, уникальное решение на рынке b2b — цифровой онбординг новых клиентов с открытием счета; цифровой факторинг.

— Корпоративный бизнес заслуживает такого же продвинутого цифрового клиентского опыта, как и клиенты-физические лица. Чтобы обеспечить такой опыт, Райффайзенбанк движется по трем ключевым направлениям: развивает дистанционные сервисы, инструменты для бесшовного взаимодействия с банком, создает высокотехнологичные банковские продукты. Обо всем этом мы подробно расскажем на нашей конференции Raif Vision, — прокомментировал Михаил Хаджабекян, руководитель управления корпоративных продуктов Райффайзенбанка.

Онлайн-трансляция начнется 5 октября в 10:00 (МСК) на сайте raifvision.ru. Чтобы получить персональную ссылку на трансляцию, нужно зарегистрироваться.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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