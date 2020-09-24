«На географии зашли мужики и забрали его»: стали известны подробности задержания студента-автора поста о массовом убийстве в Челябинске

Куценко рассказал одногруппникам, что хочет совершить убийство в кинотеатре Фото: Валентина ВАГАНОВА

18-летнего Денис Куценко, разместившего пост о массовом убийстве 23 сентября 2020 года, задержали во время занятий. Об этом рассказал его одногруппник Алексей в комментариях на странице Куценко во «ВКонтакте», где развернулось бурное обсуждение произошедшего.

— На паре географии зашли мужики и забрали его, — пишет Алексей. — Он все свои планы в голосовых сообщениях одногруппнице доложил.

По его словам, Куценко планировал пойти в кинотеатр «Алмаз» на «Мулан» и «Антебеллум». Осуществить задуманное он хотел после второго фильма.

В отношении задержанного завели уголовное дело. Как рассказал глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале, в постановлении говорится, что Куценко «имел умысел на убийство двух и более лиц».

По последним данным молодой человек согласился на госпитализацию в психбольницу. Со слов правозащитников, Куценко заявил, что не способен на убийство, а пост о массовом убийстве разместил, чтобы «эта запись вызвала у подписчиков интерес». Силовики по-прежнему не комментируют задержание.

Денис Куценко учится в Челябинском государственном промышленно-гуманитарном техникуме имени А. В. Яковлева, также расположенном в Ленинском районе. В учебном заведении корреспонденту КП-Челябинск подтвердили, что это действительно их студент, но от комментариев воздержались.

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