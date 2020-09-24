В Челябинске начали проверять общественный транспорт на соблюдение масочного режима

Проверка показала, что только 10,8% процентов пассажиров используют средства индивидуальной защиты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники управления транспорта Челябинска, 24 сентября, организовали проверку на соблюдение масочного режима в троллейбусах, автобусах, трамваях и маршрутках. Всего было осмотрено 30 единиц подвижного состава. В результате проведенного рейда были выявлены нарушения.

Так, у семерых водителей маршруток не было обнаружено при себе медицинских масок. По одному аналогичному нарушению также было выявлены в трамваях и в автобусах.

Помимо всего прочего, в маршрутках № 3, 14, 56, 62 и 85 водители не имели антисептика для обработки салона. В итоге в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей были составлены административные протоколы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований в общественном транспорте.

По результатам проверки было выявлено, что только 10,8% людей, которые пользуются услугами общественного транспорта, используют средства индивидуальной защиты. Со всеми пассажирами сотрудники ведомства провели разъяснительную беседу о необходимости соблюдения масочного режима.

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