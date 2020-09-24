Пришлось открыть стрельбу по автомобилю: момент погони за пьяным водителем в Челябинской области попал на видео

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Все произошло в Чебаркульском районе Челябинской области. Внимание ДПС привлекла «девятка», которая нарушала правила дорожного движения. Водитель проигнорировал требование остановиться и продолжил гнать. Сотрудники ГИБДД поехали за ними.

— Незамедлительно полицией было организовано преследование, в ходе которого правонарушитель совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни и здоровью граждан. В целях остановки транспортного средства полицейскими применено табельное оружие. В результате попадания автомобиль совершил наезд на дорожное ограждение, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Водителя машины задержали на месте. Им оказался 24-летний житель Челябинской области. Он в момент происшествия был пьян и не имел при себе водительских прав.

Задержанный привлечен к ответственности сразу по четырем административным статьям — «Управление автотранспортом лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления», «Отсутствие страхового полиса», «Повреждение дорожных сооружений» и «Невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства».

Суд принял решение наказать мужчину административным арестом на 10 суток за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

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