Увидел патруль и побежал: в Челябинске задержали мужчину, скрывавшегося от суда

Мужчину поймали сотрудники Росгвардии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все произошло 23 сентября во дворе дома по улице Автодорожной, 11. Сотрудники Росвгвардии во время патрулирования улиц обратили внимание на мужчину, который при их виде резко изменил свое направление. Такое поведение вызвало подозрение у бойцов вневедомственной охраны.

Росгвардейцы решили задержать мужчину и установить его личность. Им оказался житель Челябинска, который был ранее неоднократно судим.

— При проверке по базам данных выяснилось, что с 31 августа гражданин находится в федеральном розыске за ОМВД России по городу Копейску как обвиняемый, подсудимый, скрывшийся от суда, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Задержанного мужчину передали в отдел полиции «Курчатовский».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru