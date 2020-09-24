«Трактор» уступил «Салавату Юлаеву» в выездном матче КХЛ

«Черно-белые» не смогли сравнять счет в третьем периоде и пропустили гол. Фото: ХК «Трактор»

Начало матча между уфимским «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором» выдалось без голевых моментов. Однако во второй половине первого периода игрок «черно-белых» Лукаш Седлак совершил ошибку и был удален за игру высоко поднятой клюшкой. В результате хозяева реализовали свое большинство. Заброшенной шайбой на 11 минуте отметился нападающий Дмитрий Кугрышев.

Второй период выдался жарким для обеих команд. Вначале «Трактор» пропустил шайбу на 22-й минуте после удаления из игры их защитника Станислава Гареева. Результатом отметился нападающий уфимского клуба Никита Сошников. А на 33-й минуте завязалась драка между Олегом Евенко из «Трактора» и Алексеем Семеновым из «Салавата Юлаева» — за это их удалили из игры на пять минут. Но под конец второго периода «черно-белым» удалось прийти в себя и забить гол. Шайбу забросил капитан команды Сергей Калинин.

Однако в третьем периоде «Трактор» не смог сравнять счет. Они пропустили шайбу на 48-й минуте от нападающего «Салавата Юлаева» Никиты Сошникова. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу уфимского клуба.

Следующая игра «черно-белых» состоится 27 сентября. Челябинский клуб примет у себя дома минское «Динамо».

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