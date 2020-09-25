Столкнулись два тягача, Chevrolet и Lexus: массовое ДТП под Челябинском обернулось гибелью пассажира

Столкновение произошло при перестроении из одного ряда в другой. Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинской области

В Копейске 50-летний мужчина на Chevrolet Cobalt учинил смертельное ДТП с участием двух большегрузов Scania с полуприцепом Krone и Lexus. В результате он пострадал сам, покалечил одного пассажира и угробил второго.

Легковушка врезалась сразу в два большегруза. Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинской области

Авария произошла в четверг, 24 сентября, в 18:50 на 36 километре восточного обхода Челябинска.

— 50-летний водитель на Chevrolet Cobalt перестраивался из крайней правой полосы и не уступил дорогу попутно двигавшемуся тягачу Scania с полуприцепом Krone, — рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области. — За рулем большегруза находился 55-летний мужчина. После этого легковушка выехала на встречку, где столкнулся с другим Scania с полуприцепом Krone под управлением 40-летнего мужчины. От удара у Chevrolet Cobalt оборвалась часть двигателя, который отбросило в двигавшийся попутно автомобиль Lexus, в котором находился 48-летний водитель.

От удара машину сильно покорежило. Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинской области

Увы, без жертв не обошлось. Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинской области

В результате аварии пассажир Chevrolet Cobalt скончался. Известно, что ему было всего 42 года. Сам водитель иномарки и еще один пассажир были госпитализированы с различными травмами, характер которых не уточняется.

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