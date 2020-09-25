В Челябинском гипермаркете поймали сотрудника с поддельной медкнижкой

Документы водителя-экспедитора вызвали подозрение у сотрудников гипермаркета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В известном гипермаркете на Академика Сахарова во время проверки документов у водителя-экспедитора возникли вопросы к его медицинской книжке. Сотрудники магазина усмотрели в ней признаки подделки и вызвали правоохранителей. Инцидент произошел вечером в среду, 23 сентября.

— Водитель — 32-летний житель Екатеринбурга был доставлен в отдел полиции «Центральный» для дальнейшего разбирательства, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

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