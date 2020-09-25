Масочный режим соблюдают не все. Фото: Валенгурин Владимир

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила проверить магазины на соблюдение масочного режима. В минувший четверг сотрудники управления по торговле и услугами вместе с полицейскими отправились в рейд и побывали в 166 торговых точках и составили пять проколов. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

— Руководителям магазинов и торговых комплексов еще раз разъяснили, что работа сотрудников без масок и обслуживание покупателей без средств индивидуальной защиты недопустимо, — рассказали в мэрии.

Рейды будут продолжаться ежедневно. Помощь в их проведении оказывает полиция.

Отсутствие масок – не единственная головная боль магазинов. В Челябинском гипермаркете поймали сотрудника с поддельной медкнижкой и сдали мужчину в полицию.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности по коронавирусу до 4 октября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru