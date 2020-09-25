От коронавируса умерли два человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области за сутки зарегистрировано 81 новый случай коронавируса. Среди них — шесть школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 16 329. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

За прошедшие сутки не обошлось без смертей. Умерли три пациента. Непосредственно от коронавируса умерли 52-летняя женщина и 46-летний мужчина. Еще одна пациентка – ей было 73 года — скончалась от хронической обструктивной болезни лёгких, сахарного диабета. COVID-19 был сопутствующим заболеванием.

Больничные палаты при этом покинули 44 пациента, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 12 659 человека. Под присмотром врачей остаются 3166 зараженных.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности по коронавирусу до 4 октября.

На Южный Урал пришла первая партия вакцины от COVID-19. Поставку используют, во-первых, для отработки логистики отгрузок в больницы региона. Во-вторых, препарат направят на вакцинацию медработников.

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