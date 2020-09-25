Авария произошла в темное время суток. Фото: Подслушано Ленинский район Челябинск / Vk.com

В Челябинске иномарка сбила 10-летнего мальчика, который в неположенном месте перебегал дорогу около дома №53 на улице Гагарина. Ребенка увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и переломов костей таза. Родителей в момент аварии рядом не было.

ДТП произошло в 20:10. За рулем Mitsubishi находился 33-летний мужчина. В темноте он просто не заметил выскочившего на дорогу мальчика. Как рассказали в УГИБДД по Челябинску, ребенок переходил дорогу в неустановленном для перехода месте.

— В это время он находился на прогулке с друзьями, без сопровождения взрослых, — добавили в Госавтоинспекции. — Был одет в темную одежду без световозвращающих элементов.

Школьнику потребовалась помощь врачей. На место аварии, как сообщают очевидцы, приехала бригада скорой помощи. Как уточнили в городском УГИБДД, ребнка госпитализировали с травмой головы и переломом таза.

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