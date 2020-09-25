Приговор водителю мусоровоза с BlaBlaCar в Челябинске вступил в законную силу

Автобус проволокло по асфальту после падения. Фото: ГИБДД Челябинска.

Челябинский областной суд оставил в силе приговор водителю мусоровоза за ДТП с маршрутным автобусом BlaBlaCar. 37-летнему Евгению Кузьмину из Копейска назначили два года колонии-поселения и лишение водителских прав на три года. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Адвокат просил для осужденного условного срока, но суд оснований для смягчения приговора не усмотрел.

— С учетом позиции прокурора и представителя потерпевших апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, — рассказала Наталья Мамаева. — Ранее осужденный неоднократно нарушал Правила дорожного движения, привлекался к административной ответственности. К тому же он состоит на учете у нарколога, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы страдает наркоманией, нуждается в лечении, то есть не имел права управления транспортом. Приговор оставлен без изменения, вступил в законную силу.

Авария произошла ночью 20 августа прошлого года у дома №95 по улице Блюхера в Советском районе. Евгений Кузьмин, управляя мусоровозом марки КАМАЗ, превысил скорость и въехал в движущийся перед ним BlaBlaCar. Автобус опрокинулся, пассажиры получили травмы различной степени тяжести, а одна их них скончалась.

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